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Sosyal medya fenomeni eleştirilere isyan etti! “Çocuklarını utandırıyorsun”

11.06.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Jen Ferguson, paylaşımları nedeniyle kullanıcıların sert yorumlarına maruz kaldığını söyleyerek isyan etti. Kendisini sosyal medyanın “En seksi annesi” ilan eden Ferguson, vücudunu internette göstermemesi gerektiğini söyleyen yorumlara meydan okudu. Seksi pozlarını paylaşmaya devam edeceğini söyleyen Ferguson, toplumsal olarak kişilerin daha açık fikirli olması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya fenomeni eleştirilere isyan etti! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 31 yaşındaki iki çocuk annesi Ferguson, sık sık sosyal medya görünüşü ve giyim tarzı konusunda eleştiri yağmuruna tutuluyor. Kendisine yapılan nefret dolu yorumların kıskançlık ibaresi olduğunu belirten fenomen isim, My Extraordinary Family adlı TV programına konuk oldu. Çocuklarını utandırdığını ve bir anne olarak toplumsal normlar uygun hareket etmediğini belirtenlere meydan okuyan Ferguson, kadınları kendi vücudunu kucaklamaya çağırdı.

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“BENİM KADAR ÖZGÜVENLERİ YOK”

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Sosyal medya kullanıcılarının hiç bilmediği kişilere dair kötü yorumlarda bulunmasının acımasızlık olduğunu belirten Ferguson, “Dürüst olmak gerekirse pek çok kadının kıskanç olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim kadar özgüvenleri yok. Çocuklarım olduğu için artık seksi olamaz mıyım? Bu mümkün değil mi?” dedi.

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Sosyal medyada kullanıcıların büyük bir bölümünün “Çocuklarını utandırıyorsun” şeklinde yorumlar yaptığını dile getiren Ferguson, “Anne olduğum için kendimi kıyafetlerle örtmek zorunda değilim. Kendimi ve vücudumu seviyorum. Çocuklarım ve eşim yaptığım işi biliyor ve benim gurur duyuyorlar” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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