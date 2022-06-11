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“İç çamaşırının cinsiyeti yok” dedi! Tanga giydiğini itiraf edince sosyal medyada gündem yarattı

11.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı sosyal medya fenomeni İsrael Cassol, iç çamaşırlarının cinsiyet kalıplarına sokulmasını toplumsal bir tabu olarak göstererek aslında kadın ve erkeklerin aynı çamaşırları kullanabileceğini söyledi. Boxerlardan daha rahat olduğu için genellikle tanga giymeyi tercih ettiğini ifade eden Cassol’un itirafı sosyal medyada gündem yarattı.

“İç çamaşırının cinsiyeti yok” dedi! Tanga giydiğini itiraf edince sosyal medyada gündem yarattı

40 yaşındaki sosyal medya fenomeni İsrael Cassol, boxerlardan daha rahat oldukları için genellikle tanga giymeyi tercih ettiğini dile getirdi. İç çamaşırlarının cinsiyeti olmadığını belirten Cassol, 615 bin takipçisine cinsiyetsiz modanın temsilcisi olduğunu belirtti. Londra’da bir defile sırasında dantel bir tulum giyen Cassol, “Cinsiyetsiz moda hakkında konuşmak, diğer insanları kendilerini daha iyi tanımaları ve kim oldukları konusunda özgürleştirdi. Değişen kalıpların olduğu bir çağda yaşıyoruz” dedi.

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“HALA BİR MİKTAR DİRENİŞ SÖZ KONUSU”

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Moda sektörünün yarısını erkeklerin oluşturduğunu dile getiren Cassol, “Cinsiyetsiz modaya karşı hala bir miktar direniş söz konusu. Erkekler moda sektörünün diğer bir yarısını oluşturuyor. Bu yüzden kadınlara olduğu kadar erkeklere de şans tanınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Brezilya
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