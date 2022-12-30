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Sosyal medya fenomeni Elle Brooke’un Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Transparan detay gözlerinde kaçmadı

30.12.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Elle Brooke Instagram’dan yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisi daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Brooke yeni yıl ruhuna girdi ve sevenlerini Noel Baba kostümüyle selamladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede gündem olmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Elle Brooke’un Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Transparan detay gözlerinde kaçmadı

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Elle Brooke yeni yılda da sevenlerini gülümsetmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla cesur paylaşımlar yapan fenomen isim bu kez Noel Baba kostümüyle takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Brooke “Umarım herkes içim Noel ruhunu yaşatabilmişimdir” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının adeta yorum bölümüne akın ettiği gönderisinde takipçileri Brooke’un güzelliğini iven yorumlarda birleşti.

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