Sosyal medya fenomeni Elle Brooke’un Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Transparan detay gözlerinde kaçmadı

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Elle Brooke yeni yılda da sevenlerini gülümsetmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla cesur paylaşımlar yapan fenomen isim bu kez Noel Baba kostümüyle takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Brooke “Umarım herkes içim Noel ruhunu yaşatabilmişimdir” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının adeta yorum bölümüne akın ettiği gönderisinde takipçileri Brooke’un güzelliğini iven yorumlarda birleşti.