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Yetişkin film sektörünü bırakan model Lana Rhoades, üstsüz pozuyla beğeni topladı

09.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı olarak tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lana Rhoades, geçtiğimiz yıllarda emekli olduğunu açıklamıştı. Şimdilerde modellik yapmaya başlayan fenomen isim, cesur pozlarıyla sosyal medyayı adeta sallıyor. Son olarak tamamen üstsüz bir şekilde havuza atladığı bir pozunu paylaşan Rhoades’in paylaşımı dikkatleri üzerine çekti.

Yetişkin film sektörünü bırakan model Lana Rhoades, üstsüz pozuyla beğeni topladı

18 yaşını doldurduktan sonra striptizcilik yapmaya başlayan ve 19 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir adamla dünya evine giren Rhoades, uzun yıllar boyunca yetişkin film sektöründe çalıştı. Yetişkin film sektöründen ayrılarak modelliğie soyunan Rhoades, sektörden kendi isteğiyle emekli olmasının nedenini ise, “Hem vajinal yapımın bozuldu hem de gerçek hayatta cinsellik nasıl bir şeydi unuttum. Bu sektörde çalışmaya devam ettiğim sürece de bu şekilde devam edecekti, gerçek bir seks hayatım yoktu. Sadece kamera önünde yaşıyordum, o da rol gereğiydi.” sözleriyle anlatmıştı. Sosyal medyadan hayranlarıyla iletişimine devam eden ünlü isim havuzun içinden yaptığı paylaşımla nefesleri kesti.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

kapak-şişe

Eski yetişkin film yıldızı kariyerine son verdikten sonra derin bir sessizliğe bürünen Rhoades, bu yılın başlarında oğlu Milo’yu kucağına aldığını açıklamıştı. Oğlunun babasının kimliğini gizli tutan ve hamilelik dönemini gözlerden uzak geçiren Rhoades, 16.6 milyon takipçisini cesur pozuyla selamladı.

Yakın bir arkadaşıyla üstsüz bir şekilde havuza girdiği anları paylaşan Rhoades, göğüslerini ise elindeki alkol şişesi ve bardakla kapattı. Rhoades paylaşımına yeşil bir kalp emojisi ekledi. Rhoades’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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