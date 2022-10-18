Kıyafet seçimleri nedeniyle eleştirilen öğretmen sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar kıyafetimin uygun olmadığını söylüyor”

İngiltere’de yaşayan biyoloji öğretmeni Victoria, TikTok’tan öğretmenlik hayatını paylaştığı gönderileriyle kısa sürede ünlenmeyi başardı. İş kıyafetlerini moda trendlerine uygun olarak seçen öğretmen okulda kısa etekler ve gömlek elbiseler giyiyor. Sosyal medya kullanıcılarının kıyafet seçimlerini uygunsuz bulmasına tepki gösteren Victoria, “İnsanlar kıyafetimin uygun olmadığını söylüyor. Ben bu şekilde çok rahatım ve öğrencilerim bana bayılıyor. Belirli kalıpların içinden çıkmaya başlamamız lazım” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyadan gelen olumsuz eleştirilere Victoria, okulun kıyafet yönetmeliği konusunda rahat olduğunu ve çoğu personelin daha kısa etekler giydiğini dile getirdi. Son olarak biyoloji öğretmeni sınıfın yapısına ve tahtanın yüksekliğine bağlı olarak giyim tarzının kesinlikle farkında olduğunu söyledi.

Victoria’nın cevabına rağmen sosyal medyadan olumsuz eleştiriler gelmeye devam etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “Bunu okulda giyseydik kesinlikle atılırdık” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Harika görünüyorsun ama etek boyunu biraz uzatmaya ne dersin?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çalışırken bu kıyafetleri nasıl giyersin? Tarzınızı seviyorum ama kısa olduklarını kimse size söylemedi mi?” dedi.

Okullarda öğretmenler için kıyafet yönetmeliği olmalı mı? Evet! Bir kıyafet kuralına uymalılar Emin değilim Hayır öğretmenler istediğini giysin



