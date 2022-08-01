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Sosyal medya fenomeni göğüs altı dekoltesiyle hayran bıraktı! “Bu nasıl bikini?”

01.08.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiyalı sosyal medya fenomeni Valeria, sosyal medyadan yaz aylarının tadını çıkartan bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada ‘wowval_’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan ve 313 bin takipçisi bulunan Valeria, neon yeşil bikinisiyle adeta nefesleri kesti. Bikinisinin göğüs altı dekoltesi takipçilerinden tam not alırken bazı kullanıcılar ise paylaşımını eleştirdi.

Sosyal medya fenomeni göğüs altı dekoltesiyle hayran bıraktı! “Bu nasıl bikini?”

Göğüs altı dekolte trendi kısa sürede sosyal medyada yayılmayı başardı. Sosyal medya fenomenlerinin peşi sıra paylaşım yaptığı trend akımına Kolombiyalı fenomen Valeria’da katıldı. Sosyal medya hesabından yeşil neon bikinisiyle çekilen bir pozunu paylaşan Valeria kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

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YORUM YAĞDI

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Yeşil bikini takımını beyaz bir güneş gözlüğü, parlak ten rengi bir rujla tamamlayan fenomen ismin ayna karşısında çekilen bir pozunu yayınladı. Valeria’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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Neon yeşil bikinisi sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Valeria’nın yorumlarla güzelliği övüldü. Fenomen ismin tarzını eleştiren sosyal medya kullanıcıları ise bikininin günlük kullanım için uygun olmadığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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