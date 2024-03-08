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    4. Restoran kıyafetini uygunsuz buldu! Sosyal medyadan isyan etti..."Kovulmamak için palto giymek zorunda kaldım"

    Restoran kıyafetini uygunsuz buldu! Sosyal medyadan isyan etti..."Kovulmamak için palto giymek zorunda kaldım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.03.2024 11:46
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    Aisha Gonzalez bir arkadaşıyla Paris'te tatildeyken akşam yemeği için gittikleri bir restoranda başına gelen ilginç bir olayı anlattı. Restoranda kıyafetinin uygunsuz bulunduğunu ve uyarıldığını ifade eden Gonzalez, "Kovulmamak için palto giymek zorunda kaldım. Tüm gece paltoyla oturdum" dedi.

    TikTok'ta 'aaishagonzalez2' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Aisha Gonzalez isimli bir kadın bir arkadaşıyla Paris'te tatil yaptığı sırada gittikleri bir restoranda kıyafeti yüzünden tepki çektiğini söyledi. Restoranda bir garsonunun yanına gelerek kıyafetinin uygunsuz olduğunu ve ceket giymesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

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    Arkadaşının da aynı durumla karşılaştığını belirten Gonzalez'in paylaşımı TikTok'ta 1.8 milyondan fazla görüntülenmeye ve 150 binden fazla beğeni topladı.

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    Videoda Aisha, restorandaki masada otururken kameraya İspanyolca, "Eğer kadınsanız ve Paris'e gelmek istiyorsanız cropla gelmeyin. Çünkü cropla gelirseniz size bizim gibi ceket giydirirler" dedi.

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