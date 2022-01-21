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Spor salonunda erkeklerin rahat bırakmadığını söyledi! Koruma tutmak istiyor, binlerce sterlin ödeyecek

21.01.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Monica Huldt, haftada en az beş kez spor salonuna gittiğini söyledi. Amerika’nın Arizona eyaletinde yaşayan Huldt, spor salonunda erkeklerin kendisini rahat bırakmadığını ifade etti. Spor yapabilmek için kendisine koruma tutmak istediğini dile getirdi. Koruma ihtiyacının her geçen gün arttığından söz eden Huldt, güvenliği için 2.2 bin sterlin (yaklaşık 41 bin TL) ödeyeceğini açıkladı.

Spor salonunda erkeklerin rahat bırakmadığını söyledi! Koruma tutmak istiyor, binlerce sterlin ödeyecek

37 yaşındaki sosyal medya fenomeni fit vücudunu korumak ve daha sağlıklı bir hayat sürmek için düzenli olarak spor yapıyor. Sosyal medya hesabından sağlıklı yaşam tüyoları paylaşan fenomen isim, spor salonunda onun sohbet etmeye çalışan erkeklerden şikayet ettiğini ifade etti. Polonyalı fenomen isim, “Çok seksiyim” diyerek ilgi çekici olduğunu ve spor yaparken dikkatini dağıtan erkeklerden sıkıldığını söyledi. Huldt, çözümü ise oldukça ilginç bir şekilde buldu. Spor yaptığı sırada kendisine eşlik edecek bir koruma tutmak istediğini ifade eden Huldt, ödeme olarak ise 2.2 bin sterlinlik (yaklaşık 41 bin TL) maaş vereceğini açıkladı.

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ŞARTLARINI DA BELİRTTİ

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Çalışma ve egzersiz yapmanın kendi hayatı için önemli olduğunu belirten Huldt, “Spor benim sadece fiziksel sağlığım için değil, zihinsel sağlığım için de önemli. Spor salonuna gittiğimde oradaki kişilerin merakl bakışlarının üzerimde olmasından hoşlanmıyorum. Çoğunlukla konsantre olduğum anlarda benimle konuşmak için bir bahane buluyorlar. Bunun yaşanmasını daha fazla istemiyorum” dedi.

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Spor salonunda kendisini daha iyi bir şekilde motive edebilmek adına yeni bir çözüm bulan Huldt, takipçilerini de şaşırttı. Kendisine sadece spor salonunda eşlik edecek ve spor yaptığı sırada kimsenin onu rahatsız etmemesini sağlayacak bir korumaya ihtiyacı olduğunu belirten Huldt, aylık 2.2 bin sterlin maaş ödeyeceğini de duyurdu.

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