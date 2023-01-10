Sosyal medya fenomeni ‘Harika genlerim dünyada daha fazla olmalı’ diyerek yumurtalarını satmaya başladı! “Kendimi çoğaltmak için...”

Cinselliğin toplumsal bir tabu olmaktan çıkması gerektiğini savunarak seks yazarlığı yapan OnlyFans fenomeni Aella, yeni açıklamasıyla yeniden gündeme gelmeyi başardı. Genlerinin harika olduğunu belirten fenomen isim dünya genelinde kendisinden daha fazla görmek istediği için yumurtalarını satmaya başladığını belirtti. Yumurtalarını satın alan kişilerle istemeleri durumunda sağlık testi ve soy geçmişine dair detayları paylaşabileceğini ifade eden Aella, açıklamasıyla gündem yarattı.

SAĞLIK RAPORLARIYLA GÖSTERDİ

Yumurtalarını çocuk sahibi olma konusunda zorluk yaşayan çiftleri mutlu etmek için satışa çıkartmaya başladığını belirten Aella, “Bence genlerim harika. Dünyada daha fazlasını görmek istiyorum. Kendimi çoğaltmak için bu planı seçtim. Sağlık testlerim ve paylaşabileceğim bir aile sağlık geçmişim var. Düzenli olarak testlerimi yaptırıyorum” dedi.