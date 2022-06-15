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Sosyal medya fenomeni istenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

15.06.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Katie Budenberg, 101 bin takipçisine istenmeyen tüylerini gösterdiği bir paylaşım yaptı. Toplumsal tabuların umrumda olmadığını dile getiren Budenberg, “İnsanların bana bakışı ve benim hakkımda düşündükleri umrumda değil. Çünkü çok seksiyim” dedi.

Sosyal medya fenomeni istenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Sosyal medya fenomeni Katie Budenberg, kadınların özgüvenini arttırmak için beden pozitifliğini savunan paylaşımlar yapıyor. Toplumsal olarak kadınların istenmeyen tüylerini alması gerektiğine yönelik olarak savunulan yaygın yaklaşıma karşı çıkan Budenberg, son gönderisinde pembe renkli iç çamaşırı takımıyla istenmeyen tüylerini sergilediği bir dizi fotoğraf paylaştı.

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“MUTLULUĞUN SIRRI BU”

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Fenomen isim bedenleri kendi haline bıraktığında vücudun özgürlüğe kavuştuğunu ve bireylerin bu sayede daha mutlu olduğunu dile getirerek, “Mutluluğun sırrı bu. Çabasız ve doğal bir görünüm. Mutluluk aynaya baktığımızda omuz silktiğimiz zaman geliyor. Çünkü aslında o aşamada insanların bakışlarını ve düşüncelerini umursamamaya başlıyorsunuz” dedi.

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Budenberg’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmayı başardı. Kullanıcıların büyük bir bölümü Budenberg’in paylaşımı özgüven göstergesi olarak nitelendirdi. Bazı kullanıcılar ise fiziksel olarak istenmeyen tüylerin görüntüsünün çirkin olduğunu ifade ederek fenomen ismi eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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