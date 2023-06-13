Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, İstanbul’da süper mini eteğiyle şov yaptı! Kalçasını ön plana çıkarttı

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll Dünya Kupası’nda tribünden yaptığı cesur kıyafetleriyle çekilen pozları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Fenomen isim neon pembe mini şort etek ve bluz takımıyla Galata Köprüsü’nün manzarasında çekildiği bir pozunu paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Knöll Galata Köprüsü’nün trabzanlarına dayanarak kalçasını ön plana çıkarttığı pozlarını paylaştı. Fenomen isim gönderisine “TR” notunu eklerken hayranlarından tam not almayı başardı.
Knöll’ün gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarırken güzelliğini öven yorumlar da arka arkaya geldi. Fenomen ismin gönderisi 100 bin beğeni kısa sürede aştı.