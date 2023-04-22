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İkisi de birbirlerinden cesur! Riley Reid ve Kazumi Squirts arabada birbirlerinin üzerine uzanarak poz verdiler...

22.04.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid ve OnlyFans fenomeni Kazumi Squirts sosyal medyadan birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Fenomen isimler siyah elbiseleriyle bir arabanın içinde çekilen pozlarında birbirlerinden cesur karelere imza attı. İkilinin ortak bir şekilde yaptıkları paylaşımda hayranları adeta beğeni butonunu çökertti.

İkisi de birbirlerinden cesur! Riley Reid ve Kazumi Squirts arabada birbirlerinin üzerine uzanarak poz verdiler...

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid ve OnlyFans’ta birbirinden cesur paylaşımları sayesinde fenomene dönüşen Kazumi Squirts verdikleri pozlarla sosyal medyayı salladı. Fenomen isimler siyah mini elbiseleriyle deri koltuklu bir arabanın içinde çekilen pozlarında birbirlerinin üzerine doğru uzanarak kameraya baktı. İkilinin paylaştıkları pozlar sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Fenomen isimlerin Instagram’ın limitlerini zorlayan paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Bir sosyal medya fenomeni gönderiye, “İkisinin de bu kadar harika olması büyük haksızlık” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi kareler” yorumunu ekledi.

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sosyal medya Riley Reid

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