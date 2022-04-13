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Sosyal medya fenomeni Julia Medeiros, iç çamaşırı itirafıyla herkesi şoke etti: Kalçam büyüdü

13.04.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan 22 yaşındaki Instagram modeli Julia Medeiros, iki yıl önce iç çamaşırı giymeyi bıraktığını itiraf etti. İç çamaşırsız hayatının çok daha kolay ve keyifli olduğunu dile getiren Medeiros, bu durumun cinsel isteğini arttırdığı ve kalçasını büyüdüğünü iddia etti.

Sosyal medya fenomeni Julia Medeiros, iç çamaşırı itirafıyla herkesi şoke etti: Kalçam büyüdü

Londra'da yaşayan 22 yaşındaki Brezilyalı model Julia Medeiros, iki yıl önce iç çamaşırı giymeyi bırakmasıyla hayatının değiştiğini söyledi. Kylie Jenner’a olan benzerliği sayesinde sosyal medyada popüler olmayı başaran Medeiros, iç çamaşırı giymeyi bıraktığını ve bedeninin nefes almasıyla birlikte özgürleştiğini ifade etti.

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“LİBİDOM ÇOK ARTTI”

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62 bini aşkın sosyal medya takipçisi bulunan Medeiros, “İki yıldır iç çamaşırı kullanmıyorum. Libidom inanılmaz arttı ve günlük hayatta kendimi çok daha rahat hissediyorum. Kalçamın büyüdüğünü anlayabiliyorum. Bu uygulamayı herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle denemelisiniz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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