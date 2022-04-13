Instagram fenomeni formda kalmasının sırrını paylaştı, ortalık karıştı! “Her 2 kez cinsel ilişkiye giriyorum”

Brezilya’da yaşayan 26 yaşındaki fitness fenomeni Ruth Telles spor salonunda günde 900 kalori harcamak için sert bir antrenman yaptığını söylerken diğer sırlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Telles, belinin çok ince kalması için sıkı bir seks diyetini uyguladığını iddia etti. 310 binden fazla Instagram takipçisi bulunan Telles, Instagram’daki en düz göbeğe sahip olduğunu iddia etti. Telles, her gün buharlı bir banyoda sıcak yoga yaptığını ve her gün iki kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

BESLENME DÜZENİNİ DE DİKKAT EDİYOR

Fitness modeli günlük egzersizlerinin yanında fit kalabilmek için beslenme düzenine de sadık kaldığını ifade etti. Telles, “Günde iki litre su içiyorum ve diyetim balık ile tavuk gibi düşük karbonhidratla hafif proteinlere odaklanıyor” dedi.



