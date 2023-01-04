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Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, cesur paylaşımıyla hayranlarının nabzını yükseltti! Göğüslerini saçlarıyla örterek...

04.01.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Los Angeles’ta yaşayan sosyal medya fenomeni Julia Sandoval Instagram’dan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Instagram’da 200 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim son olarak ayna karşısında yarı çıplak verdiği pozla sevenlerinin karşısına çıktı. Sandoval’ın tamamen üstsüz paylaşımı hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, cesur paylaşımıyla hayranlarının nabzını yükseltti! Göğüslerini saçlarıyla örterek...

Sosyal medyada birbirinden cesur paylaşımlar yaparak geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Julia Sandoval, hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşıma daha imza attı. Altın varaklı bir aynanın karşısına çeken Sandoval, beyaz bir iç çamaşırı altıyla poz verdi. Elinde bir fincan kahve tutan fenomen isim pozunda sütyensiz kalmayı tercih etti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda göğüslerini saçlarıyla örtmeyi tercih eden Sandoval gönderisine, “Günaydın” notunu ekledi. İnci küpe ve kolye setiyle kombinini tamamlayan Sandoval’in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval’in gönderisini öven yorumlarda hem fikir oldu.

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sosyal medya Instagram

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