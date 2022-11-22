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Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Angela White’tan herkesi şaşırtan itiraf! “İlk filmimi lisedeyken çektim. Şimdi milyonerim”

22.11.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslen Avustralyalı olan 37 yaşındaki yetişkin film yıldızı Angela White, ilk filmini çektiğinde henüz lisede öğrenci olduğunu ve bu kadar popüler olabileceğini tahmin etmediğini söyledi. 20 yılı aşkın bir süredir sektörün içinde olan White, “İlk filmi okuldayken çektim. Şimdi milyonerim” dedi.

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Angela White’tan herkesi şaşırtan itiraf! “İlk filmimi lisedeyken çektim. Şimdi milyonerim”

Yetişkin filmlere yönelik ilgisinin henüz 14 yaşındayken oluşmaya başladığını anlatan White, 17 yaşına geldiğinde ise ilk filminin çekimleri içiin Amerika’ya gitti. Ödüllü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Trevor Wallace ve Michael Blaustein tarafından sunulan Stiff Socks podcast'ine kariyeri hakkında konuşmak için konuk oldu.

“REŞİT OLMAYANLARLA SOSYALLEŞİRDİM”

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Yetişkin film sektörünün dünyaca ünlü isimlerinden biri haline gelmeyi planlamadığını dile getiren White, “İlk sahnemi çektiğimde hâlâ lisede öğrendiydim. Dergiler çıkmaya başladığında insanlar beni tanıdı. Eğitim hayatıma geri döndüm. Şimdi geri dönüp baktığımda uygunsuz şeyler yaşandı. O dönemde reşit olmayanlarla sosyalleşirdim” dedi.

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Cinsellik anlamında toplumsal tabuları kendi açısından yıktığını dile getiren White, kariyerini daha etkili hale getirmek için Avustralya’dan Amerika’ya taşındı. Amerika’ya taşınmadan önce yetişkin filmlerindeki tüm sahnelerini kendisinin kurguladığını ifade eden White, “Utanç vericiydi ama beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Kendimle gurur duyduğum bir aşamaya geldim. Bir iş kurmak ya da bu kadar tanınmak gibi bir amacım yoktu. Olaylar beni bu noktaya getirdiğinde çok mutlu oldum” diye konuştu.

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