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Sosyal medya fenomeni Karina Irby, saniyeler içinde çekilen iki pozuyla şaşkınlık yarattı! “Vücudu tamamen farklı görünüyor”

22.02.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Karina Irby, sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okudu. Fenomen isim bedenlerin belirli kalıplara sıkıştırılmaması gerektiğini söyleyerek saniyeler içinde çekilen iki pozunu paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan paylaşımla Irby, poz vermenin vücudun şeklini tamamen değiştirebileceğini somut bir şekilde gösterdi.

Sosyal medya fenomeni Karina Irby, saniyeler içinde çekilen iki pozuyla şaşkınlık yarattı! “Vücudu tamamen farklı görünüyor”

Kendisine ait bir mayo ve bikini markası bulunan sosyal medya fenomeni Karina Irby, güzellik algısının son yıllarda tamamen değiştiğini savundu. Beden pozitIifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Irby, kusursuz bedenin olmadığını takipçilerine gösterdi. Sosyal medyada doğru açı, ışık ve pozu filtre ile photoshop uygulamalarıyla birleştiren kişilerin sırlarını açıklayan Irby, poz vermenin gücü sayesinde vücudunuzun ayrı anlarda tamamen farklı görünebileceğini gösterdi. Irby’in tamamen doğal paylaşımı sosyal medya kullanıcıların takdirini topladı.

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ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

sosyal medya

Instagram hesabında 1.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni doğal kıvrımlarını ve kusur olarak görülen vücut hatlarını sergileme konusunda hiç yabancı değil. Son gönderisinde çiçekli bikinisiyle objektiflere poz veren Irby, “ Sadece 5 dakika iki farklı bakış. Poz vermediğimiz veya kamerayı açmadığımız zaman hepimiz farklı görünüyoruz.” notunu ekledi.

Karina'nın 'gerçek' plaj fotoğraflarından ilham alan birçok hayran, fenomen ismi çok 'normal' olduğu için övmek adına yorumlara koştu. Kusursuz güzellik kalıplarına meydan okumaya devam etmesini isteyen takipçileri Irby’e “Bu şekilde devam et” diyerek seslendi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise “Vücudu tamamen farklı görünüyor” diyerek şaşkınlıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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