Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot bunu hep yapıyor! Aynanın karşısına geçip poz verdi... Nefesleri kesti

Sosyal medya hesaplarından sıklıkla cesur paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Mathilde Tantot yine takipçilerinin yüzünü güldürdü. Fenomen isim sosyal medya hesabının hikaye bölümünden ayna karşısında çekilen bir pozunu paylaşmayı tercih etti. Tantot’un doğal hallerini hayranlarının beğenisini kazandı.

GELENEĞİ BOZMADI

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Tantot beyaz çarşaflı yatağının üzerine oturdu. Ardından ise bluzunu yukarıya doğru kaldırarak iç çamaşırıyla kombinlediği beyaz çorapları ile sevenlerinin görücüsüne çıktı. Tantot hayranlarından tam not aldı.