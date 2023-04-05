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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot bunu hep yapıyor! Aynanın karşısına geçip poz verdi... Nefesleri kesti

05.04.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da yaklaşık 10 milyon takipçisi bulunan Mathilde Tantot, hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Tantot yine geleneğini bozmadı ve ayna karşısına geçerek cesur bir pozunu çekti. O anlar hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot bunu hep yapıyor! Aynanın karşısına geçip poz verdi... Nefesleri kesti

Sosyal medya hesaplarından sıklıkla cesur paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Mathilde Tantot yine takipçilerinin yüzünü güldürdü. Fenomen isim sosyal medya hesabının hikaye bölümünden ayna karşısında çekilen bir pozunu paylaşmayı tercih etti. Tantot’un doğal hallerini hayranlarının beğenisini kazandı.

GELENEĞİ BOZMADI

kapak mathild

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Tantot beyaz çarşaflı yatağının üzerine oturdu. Ardından ise bluzunu yukarıya doğru kaldırarak iç çamaşırıyla kombinlediği beyaz çorapları ile sevenlerinin görücüsüne çıktı. Tantot hayranlarından tam not aldı.

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sosyal medya

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