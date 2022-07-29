Sosyal medya fenomeni Megkylie’in paylaşımı gündem yarattı! Tangalı pantolununa kimse anlam veremedi

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Megkylie, 1 milyona yaklaşan sosyal medya takipçisiyle anlarını paylaşmayı sürdürüyor. Hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim iç çamaşırlı ve bikinili pozlarına ek olarak ilginç dekolteli bir pantolon takımıyla kameraların karşısına geçti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Göğüs bölgesinde cep şekilde bir dekoltesi bulunan büstiyer ve tanga iç çamaşırı görüntüsündeki pantolonuyla poz veren Megkylie, gönderisine “Sürece güvenin” notunu ekledi.

Megkylie’in paylaşımı kısa sürede dikkatleri çekerken sosyal medya kullanıcıları fenomen ismi yorum yağmuruna tuttu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Megkylie’in güzelliğini öven paylaşımlarla birleşirken bazıları ise kıyafetin günlük kullanıma uygun olmadığını ifade etti.



