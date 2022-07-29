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Sosyal medya fenomeni Megkylie’in paylaşımı gündem yarattı! Tangalı pantolununa kimse anlam veremedi

29.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Megkylie, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hesabında 824 bin takipçisi bulunan fenomen isim son olarak siyah pantolon büstiyer takımıyla dikkatleri çekti. Megkylie’in tanga detaylı pantolonu yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya fenomeni Megkylie’in paylaşımı gündem yarattı! Tangalı pantolununa kimse anlam veremedi

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Megkylie, 1 milyona yaklaşan sosyal medya takipçisiyle anlarını paylaşmayı sürdürüyor. Hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim iç çamaşırlı ve bikinili pozlarına ek olarak ilginç dekolteli bir pantolon takımıyla kameraların karşısına geçti.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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Göğüs bölgesinde cep şekilde bir dekoltesi bulunan büstiyer ve tanga iç çamaşırı görüntüsündeki pantolonuyla poz veren Megkylie, gönderisine “Sürece güvenin” notunu ekledi.

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Megkylie’in paylaşımı kısa sürede dikkatleri çekerken sosyal medya kullanıcıları fenomen ismi yorum yağmuruna tuttu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Megkylie’in güzelliğini öven paylaşımlarla birleşirken bazıları ise kıyafetin günlük kullanıma uygun olmadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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