Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Eve Gale, tanga tulumuyla nefes kesti! “Bu nasıl dekolte?”

Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Eve Gale, tanga tulumuyla nefes kesti! “Bu nasıl dekolte?”

26.07.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin reyting rekortmeni realite şovu Aşk Adası’na ikiz kardeşiyle birlikte katılan Eve Gale, programın ardından kısa sürede popüler olmayı başardı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel isim tanga formundaki tulumuyla yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Gale’in tulumu hayranlarını ikiye böldü.

Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Eve Gale, tanga tulumuyla nefes kesti! “Bu nasıl dekolte?”

2020 yılında Love Island (Aşk Adası) programına katıldıktan sonra popülerleşen Eve Gale, ikiz kardeşiyle birlikte yaptığı paylaşımlarla ünlendi. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve 729 bin takipçisi bulunan Eve, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İspanya’nın İbiza Adası’nda tatilinde çekilen bir karesini paylaşan Eva’nın kahverengi dekolteli tulumu sosyal medya takipçilerini ikiye böldü.

Love Island’ın eski yarışmacıları ikiz kardeşler Jess ve Eve Gale, gün batımı manzarasıyla büyülediLove Island’ın eski yarışmacıları ikiz kardeşler Jess ve Eve Gale, gün batımı manzarasıyla büyüledi

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

sosyal medya1

Kahverengi dekolteli tulumuyla merdivenlerden çıktığı anlarda çekilen fotoğraflarını paylaşan Eve gönderisine, palmiye, Hindistan cevizi ve kahverengi kalp emojilerini koydu.

sosyal medya2

Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede dikkatini çeken Eve’nin gönderisi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini överken bazıları ise “Bu nasıld ekolte?” yorumunu yaptı.

Sosyal medya gafı! Yetişkin site için çektiği çıplak fotoğrafları yanlışlıkla ailesine gönderdiSosyal medya gafı! Yetişkin site için çektiği çıplak fotoğrafları yanlışlıkla ailesine gönderdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”
13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş! 13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!
Bir sandviç yedi, hayatı değişti! “5 yıldır gaz çıkartıyorum”Bir sandviç yedi, hayatı değişti! “5 yıldır gaz çıkartıyorum”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Fantezi başını yaktı! Balkondan arabanın üzerine düştü

Fantezi başını yaktı! Balkondan arabanın üzerine düştü

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

İlginizi Çekebilir

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.