Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Eve Gale, tanga tulumuyla nefes kesti! “Bu nasıl dekolte?”

2020 yılında Love Island (Aşk Adası) programına katıldıktan sonra popülerleşen Eve Gale, ikiz kardeşiyle birlikte yaptığı paylaşımlarla ünlendi. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve 729 bin takipçisi bulunan Eve, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İspanya’nın İbiza Adası’nda tatilinde çekilen bir karesini paylaşan Eva’nın kahverengi dekolteli tulumu sosyal medya takipçilerini ikiye böldü.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Kahverengi dekolteli tulumuyla merdivenlerden çıktığı anlarda çekilen fotoğraflarını paylaşan Eve gönderisine, palmiye, Hindistan cevizi ve kahverengi kalp emojilerini koydu.

Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede dikkatini çeken Eve’nin gönderisi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini överken bazıları ise “Bu nasıld ekolte?” yorumunu yaptı.



