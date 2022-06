''Fakir büyüdüm ama şimdi 21 yaşında multimilyonerim. Anneme ve babama gizlice hayallerindeki evi aldım, sevinç çığlıkları attılar''

Linsey Donovan, ailesi Mary ve Vincent ile birlikte yaşadığı ABD, Maryland'de büyürken fazla paraya sahip değildi ve uzun süre yoksulluk çekti. Genç kadın şimdi 4 milyon sterlin değerinde şaşırtıcı bir servete sahip.

SERVETİNİN KAYNAĞI EMLAK YATIRIMLARI

doğum gününde Florida'ya taşınan ve kendi videolarını yayınlayarak para kazanmak için sosyal medyayı kullanan Linsey, onun gerçekten zengin olmasını sağlayan şeyin emlak yatırımları olduğunu söyledi. Çünkü şimdi yedi evi ve milyonlar değerinde bir ev portföyü var.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Dört yatak odası, altı banyosu ve bir misafirhanesi olan mülk karşısında şoke alan ebeveynler, kızları onları kendileri için satın aldığı eve getirdiğinde sevinç çığlıkları attılar. Ailesini hayallerindeki evle şaşırtmanın mutluluğunu yaşayan genç kadın, "Onlara hak ettikleri hayatı vermek iyi hissettiriyor" dedi.

19'UNDA İLK MİLYONUNU KAZANMIŞTI

Milyonlarca sterlinlik bir malikanede yaşayan Linsey, 16 yaşından beri kıyafetlere nasıl 80 bin sterlinden fazla para harcadığını, 40 bin sterlin değerinde makyaj yaptığını ve 18 yaşındayken nasıl ailesinin evinden taşındığını anlattı. "19 yaşında ilk milyonumu kazandım. Toplamda yedi ev aldım ve şimdi portföyüm milyonlarca dolar değerinde." dedi.

BİR EV DE ATI İÇİN ALDI

Mary ve Vincent, kızlarının her zaman para kazanmak istediğini söyledi. Küçük yaşlardan hayattan her zaman çok şey istediği söylenen Linsey, 15 yaşında modellik yapmaya başladı ve yıllar içinde hayran kitlesinin büyüdüğünü gördü. Son zamanlarda Linsey, ayrıca atı The Great Oz için de bir ev satın aldı.