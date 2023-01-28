Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Nelly London cinsel ilişki oyuncağı serisini tanıttı! “Mastürbasyon size iyi gelir”

Sosyal medya fenomeni Nelly London cinsel ilişki oyuncağı serisini tanıttı! “Mastürbasyon size iyi gelir”

28.01.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Nelly London, geçtiğimiz günlerde kendisine ait bir cinsel ilişki oyuncağı serisini çıkarttığını duyurmuştu. London toplumsal olarak cinselliğin bir tabu olmaması gerektiğini savunarak “Mastürbasyon size iyi gelir” sözleriyle girişimcilik adımını savundu.

Sosyal medya fenomeni Nelly London cinsel ilişki oyuncağı serisini tanıttı! “Mastürbasyon size iyi gelir”

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Nelly London, ilginç bir girişimcilik adımı attı. Cinselliğin toplumsal bir tabu olarak görüldüğünü dile getiren London, kendi cinsel ilişki oyuncağı serisini satışa çıkartarak ilgi çekti. Cinsel ilişki oyuncağı serisinin tanıtımını sosyal medyada yapan London kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilerin sonrasında kendi koleksiyonunu savundu.

SERT YORUMLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

1

29 yaşındaki fenomen isim kendi cinsel ilişki oyuncaklarını yaratmak için uzun çalışma saatleri harcadığını söyledi. Vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla tanınan London, kırmızı iç çamaşırı takımını mücevherle tamamlayarak poz verdi. London sosyal medyadan kendisine yönelik olarak yapılan eleştirilere ise “Mastürbasyon size iyi gelir” sözleriyle tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir

Televizyonda sıcak anlar! Cinsel ilişki itirafı gündem oldu

Televizyonda sıcak anlar! Cinsel ilişki itirafı gündem oldu

 Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

 Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masanın üzerine çıktı! Kıvrımlarını belli eden elbisesiyle olay pozMasanın üzerine çıktı! Kıvrımlarını belli eden elbisesiyle olay poz
Erotik shop ifşa etti! Çaldığı eşya şaşırttıErotik shop ifşa etti! Çaldığı eşya şaşırttı
Süper mini şortuyla ev halini paylaştı! Yorumlar gecikmediSüper mini şortuyla ev halini paylaştı! Yorumlar gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Kendisine cenaze düzenledi! “Kimin yas tutacağını görmek istedim”

Kendisine cenaze düzenledi! “Kimin yas tutacağını görmek istedim”

Transparan sabahlığıyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Transparan sabahlığıyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Kimse tutamıyor! Tanga mayosuyla deniz kenarında şov yaptı

Kimse tutamıyor! Tanga mayosuyla deniz kenarında şov yaptı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.