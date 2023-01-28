Sosyal medya fenomeni Nelly London cinsel ilişki oyuncağı serisini tanıttı! “Mastürbasyon size iyi gelir”

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Nelly London, ilginç bir girişimcilik adımı attı. Cinselliğin toplumsal bir tabu olarak görüldüğünü dile getiren London, kendi cinsel ilişki oyuncağı serisini satışa çıkartarak ilgi çekti. Cinsel ilişki oyuncağı serisinin tanıtımını sosyal medyada yapan London kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilerin sonrasında kendi koleksiyonunu savundu.

SERT YORUMLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

29 yaşındaki fenomen isim kendi cinsel ilişki oyuncaklarını yaratmak için uzun çalışma saatleri harcadığını söyledi. Vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla tanınan London, kırmızı iç çamaşırı takımını mücevherle tamamlayarak poz verdi. London sosyal medyadan kendisine yönelik olarak yapılan eleştirilere ise “Mastürbasyon size iyi gelir” sözleriyle tepki gösterdi.