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Televizyonda sıcak anlar! Love Island (Aşk Adası) villasında yakınlaştılar... Cinsel ilişki itirafı gündem oldu

28.01.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) programı cesur anlara sahne olmaya devam ediyor. Yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişki ve yakınlaşma görüntülerinin yayınlamasıyla popüler olan yarışmanın yeni sezonunda Tanya ve Shaq, özel odaya giden ilk ikili oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Televizyonda sıcak anlar! Love Island (Aşk Adası) villasında yakınlaştılar... Cinsel ilişki itirafı gündem oldu

İngiltere’nin reyting rekorlarını alt üst eden Love Island (Aşk Adası) programında sular durulmuyor. Popüler izdivaç programı çiftlerin özel anlarını televizyon ekranına taşıdığı için yoğun şikayet alırken aynı zamanda reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Önceki sezonlara göre yapımcılar yarışmacıların sonraki hayatlarını etkilememesi adına cinsel ilişki görüntülerine yer vermeyeceklerini söylese de yeni sezon oldukça hızlı başladı. Tanya ve Shaq isimli yarışmacılar özel odaya giden ilk çift oldu. İkilinin romantik anlarından sonra Tanya cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf ederek sosyal medyanın gündemine yerleşti.

“BU NE HIZ?”

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Sosyal medya kullanıcıları programın henüz 2. haftasında çiftin yakınlaşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendilerin hazırlanan romantik odada dans eden çift daha sonrasında yatağa uzandı. O bölümlerde yayın kesilirken yarışmacıların ertesi günkü itiraflarında cinsel ilişkiye girdikleri öğrenildi. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülerin ardından, “Bu ne hız? Daha iki hafta oldu” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcı ise, “Tüm bu aşk adalıları çok hızlı ilerliyor” yorumunu yaptı.

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Love Island

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