Televizyonda sıcak anlar! Love Island (Aşk Adası) villasında yakınlaştılar... Cinsel ilişki itirafı gündem oldu

İngiltere’nin reyting rekorlarını alt üst eden Love Island (Aşk Adası) programında sular durulmuyor. Popüler izdivaç programı çiftlerin özel anlarını televizyon ekranına taşıdığı için yoğun şikayet alırken aynı zamanda reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Önceki sezonlara göre yapımcılar yarışmacıların sonraki hayatlarını etkilememesi adına cinsel ilişki görüntülerine yer vermeyeceklerini söylese de yeni sezon oldukça hızlı başladı. Tanya ve Shaq isimli yarışmacılar özel odaya giden ilk çift oldu. İkilinin romantik anlarından sonra Tanya cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf ederek sosyal medyanın gündemine yerleşti.

“BU NE HIZ?”

Sosyal medya kullanıcıları programın henüz 2. haftasında çiftin yakınlaşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendilerin hazırlanan romantik odada dans eden çift daha sonrasında yatağa uzandı. O bölümlerde yayın kesilirken yarışmacıların ertesi günkü itiraflarında cinsel ilişkiye girdikleri öğrenildi. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülerin ardından, “Bu ne hız? Daha iki hafta oldu” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcı ise, “Tüm bu aşk adalıları çok hızlı ilerliyor” yorumunu yaptı.