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  4. Sosyal medya fenomeni Ömer Çetin'den skandal hareket! İzlenme uğruna canlarını hiçe saydılar

Sosyal medya fenomeni Ömer Çetin'den skandal hareket! İzlenme uğruna canlarını hiçe saydılar

14.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de sosyal medya fenomeni Ömer Çetin, izlenme uğruna motosikletiyle trafikte seyrettiği esnada kız arkadaşıyla yer değiştirdi. Çetin, polis tarafından yakalandı.

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ömer Çetin (24), kız arkadaşını arkasına aldıktan sonra motosikletiyle seyretmeye başladı. Genç sürücü bir süre sonra cadde üzerinde giderken trafikte kız arkadaşıyla yer değiştirdi.

İZLENME UĞRUNA CANLARI RİSKE ATTI

Yaptığı hareketi arkadaşına kaydettiren Çetin, görüntüleri izlenme uğruna bir de sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan trafik ekipleri, Çetin’in kullandığı motosikletin plakasını belirledi. Bunun üzerine şahsın adresini tespit eden ekipler, evine gitti ancak Çetin’e ulaşamadı.

"MECBUR CEZAYI YEDİK"

Olayla ilgili konuşan Ömer Çetin, “Biz anı olarak bir video çekelim istedik. Gizli kalacaktı ancak arkadaşım videoyu paylaşmış. Bu nedenle benim tahmin ettiğimden daha fazla izlendi. Polis ekipleri de bu yüzden beni arıyormuş. Bugüne nasip oldu, yakalandık. Ama tabi ki, yaptığım hareketten dolayı gerçekten pişmanım. Böyle görünmek istemezdim, trafiği tehlikeye atacak bir insan değilim. Tabi ki pişmanım. Hatalı olduğum için cezai işlem uygulandı. Mecbur cezayı yedik” dedi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
sosyal medya maymunları
güzel ceza yetmişindir inşallah
Ehliyetini iptal edin 1 yıl pisikoloğa gitsin. Motoruna devket el koysun. 3 Yıl sonra sınav ile tekrar ehliyet alsın. Bunun başka yolu yok.

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