Büyük beden model sosyal medyada gerçek aşkı savundu! “Boyut önemli değil”

Sosyal medyada beden pozitifliğini öven paylaşımlar yapan Alev Aspansia TikTok’tan yayınladığı gönderisinde takipçileriyle sevgilisini tanıştırdı. Sevgilisiyle romantik bir şekilde bakıştığı ve birbirlerini öptükleri anları paylaşan Aspansia, 550 binden fazla izlenen gönderisinde gerçek aşkı savundu. Gerçek aşkın fiziksel özelliklerle alakalı olmadığını dile getiren Aspansia, “Bedeninizin sizi özel birini bulmaktan alıkoymasına izin vermeyin” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Cadılar Bayramı hazırlıklarına şimdiden başlayan ikiliden Aspansia, Jessica Rabbir kostümü giydi. Sevgilisine eşlik eden genç adam ise Roger Rabbit kostümüyle kamera karşısına geçti.

Sosyal medya kullanıcıları çiftin gönderisini kısa bir sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İkiliye gelen çok sayıdaki olumsuz eleştirinin yanında çiftin gerçek aşkı gösterdiğini söyleyen takipçileri de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “İkisi de ne kadar mutlu. Özgüven ve güzellik bir arada. Muhteşem bir ikili olmuşsunuz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Boyut benim bir eş bulmaktan alıkoyuyor. Benzer bir aşk yaşamak istiyorum” yorumunu yaptı.



