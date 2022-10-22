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Büyük beden model sosyal medyada gerçek aşkı savundu! “Boyut önemli değil”

22.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden sosyal medya fenomeni Alex Aspansia TikTok’tan yaptığı paylaşımda yeni sevgilisini tanıttı. 330 kilo ağırlığındaki sosyal medya fenomeni ve sevgilisinin arasındaki kilo farkı dikkatleri çekti. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken ikili olumsuz eleştirilerinin hedefi oldu.

Büyük beden model sosyal medyada gerçek aşkı savundu! “Boyut önemli değil”

Sosyal medyada beden pozitifliğini öven paylaşımlar yapan Alev Aspansia TikTok’tan yayınladığı gönderisinde takipçileriyle sevgilisini tanıştırdı. Sevgilisiyle romantik bir şekilde bakıştığı ve birbirlerini öptükleri anları paylaşan Aspansia, 550 binden fazla izlenen gönderisinde gerçek aşkı savundu. Gerçek aşkın fiziksel özelliklerle alakalı olmadığını dile getiren Aspansia, “Bedeninizin sizi özel birini bulmaktan alıkoymasına izin vermeyin” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Cadılar Bayramı hazırlıklarına şimdiden başlayan ikiliden Aspansia, Jessica Rabbir kostümü giydi. Sevgilisine eşlik eden genç adam ise Roger Rabbit kostümüyle kamera karşısına geçti.

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Sosyal medya kullanıcıları çiftin gönderisini kısa bir sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İkiliye gelen çok sayıdaki olumsuz eleştirinin yanında çiftin gerçek aşkı gösterdiğini söyleyen takipçileri de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “İkisi de ne kadar mutlu. Özgüven ve güzellik bir arada. Muhteşem bir ikili olmuşsunuz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Boyut benim bir eş bulmaktan alıkoyuyor. Benzer bir aşk yaşamak istiyorum” yorumunu yaptı.

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sosyal medya büyük beden

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