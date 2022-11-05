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Sosyal medya fenomeni saldırıya uğramıştı! Şüphelilerden "Bu yüzden saldırdık" diyerek açıkladı: Nilay Toprak hakkında dikkat çeken iddia

05.11.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 milyon takipçiye sahip sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'ın İstanbul'un Bakırköy ilçesinde uğradığı saldırı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 2 şüpheli ifadelerinde, "Nilay Toprak süratle ve aniden önümüze kırdı. Hakimiyetimizi kaybedip yere düştük." derken neden saldırdıklarını açıkladı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya fenomeni saldırıya uğramıştı! Şüphelilerden "Bu yüzden saldırdık" diyerek açıkladı: Nilay Toprak hakkında dikkat çeken iddia

Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, İstanbul'da Bakırköy İncirli Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken iddiaya göre 2 ayrı motosikletteki 4 kişi ile yol verme meselesiyle başlayan bir tartışma yaşadı. 4 kişi, Toprak'ın kullandığı otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı.

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"HAYATIMDA TEK BAŞIMA YAŞADIĞIM EN KÖTÜ AN"

Otomobilin ön camı kırılırken Toprak, o anlara ait videoları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu eklemişti:

"Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an. Trafik magandaları maalesef bu ülkenin acımasız bir gerçeği. Her şeyi geçtim 2 motorsiklet ve 4 erkek savunmasız bir kadına nasıl saldırıyorlar izleyin… Lütfen paylaşır mısınız?"

Toprak, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.

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"BİZE HAKARET ETTİ, O YÜZDEN SALDIRDIK"

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Toprak’ın aracına saldıran 4 şüpheliden 2'sinin M.K. ile E.Y. olduğunu belirledi. Polis, 2 şüpheliyi aynı gün gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde şunları söylediği öğrenildi:

"E-5 Bakırköy istikametinde motosiklet ile seyir halindeyken Nilay Toprak’ın kullandığı araç süratle önümüze kırdı. Bu yüzden motosiklet hakimiyetimizi kaybettik ve düştük. Nilay Toprak yoluna devam etti. Biraz sonra Toprak’ın kullandığı otomobili trafik ışıklarında beklerken gördük. Kaza yüzünden tutanak tutmak için yanına gittik fakat o bize hakaret etti. Biz de bu yüzden saldırdık."

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SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden, M. K.'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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