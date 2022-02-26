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Sosyal medya fenomeni Selina Groetzner, dekoltesiyle herkesi şaşırttı! Bir gören bir daha baktı

26.02.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Selina Groetzner, mavi dekolteli elbisesiyle hayranlarını şaşırtmayı başardı. Moda kalıplarının artık daha seksi kıyafetler üzerine yoğunlaştığını ifade eden Groetzner’in tercih ettiği elbise sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı. Kullanıcıların büyük bölümü sosyal medya fenomenini “Giymesen de olurmuş” yorumuyla eleştirdi.

Sosyal medya fenomeni Selina Groetzner, dekoltesiyle herkesi şaşırttı! Bir gören bir daha baktı

Kaliforniya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Selina Groetzner, moda dünyasının en popüler isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sosyal medyada 20.9 milyon takipçisi bulunan Groetzner, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Mavi lateks bir kıyafet tercih eden Groetzner’in dekoltesine kullanıcıların büyük bir bölümü bir anlam veremedi. Belden başlayarak bacaklara doğru devam eden dekoltelerden oluşan kıyafeti görenler güzel yıldızı, “Bu nerede giyeceğiz?” sorusunu yöneltti.

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FİYATINI AÇIKLADI

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Fenomen isim bedenini tamamen saran kıyafetinin dekoltelerinin bu yılın trendi olduğunu söylerken fiyatıyla da şaşırtmayı başardı. Groetzner, elbisesinin sadece 14 sterlin (yaklaşık 259 TL) olduğunu söyledi. Kıyafetinin dekolteleri nedeniyle iç çamaşırı giymeyen Groetzner’ın gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplamayı başardı.

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sosyal medya
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