Sosyal medya fenomeni Sky Bri, Instagram’ın limitlerini zorladı! Yere otup bacaklarını iki yana açınca olay oldu

Sosyal medyada ‘realskybri’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Sky Bri isimli fenomen Instagram’da hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Sıklıkla hayranlarının karşısına cesur kıyafetleriyle çıkan fenomen ismin gönderisi takipçilerinden tam not aldı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda mini elbisesiyle cesur bir poz verdi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Bri, çiçek desenli mini elbisesini spor ayakkabılarıyla kombinleyerek kameraların karşısına çekti. Fenomen isim paylaşımına kalp emojileri eklemeyi ihmal etmedi.