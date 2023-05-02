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Sosyal medya fenomeni Sky Bri, Instagram’ın limitlerini zorladı! Yere otup bacaklarını iki yana açınca olay oldu

02.05.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede 2 milyon takipçiye ulaşan Sky Bri, yine Instagram’ın limitlerini zorlayan bir paylaşıma imza attı. Fenomen ismin gönderisi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medya fenomeni Sky Bri, Instagram’ın limitlerini zorladı! Yere otup bacaklarını iki yana açınca olay oldu

Sosyal medyada ‘realskybri’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Sky Bri isimli fenomen Instagram’da hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Sıklıkla hayranlarının karşısına cesur kıyafetleriyle çıkan fenomen ismin gönderisi takipçilerinden tam not aldı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda mini elbisesiyle cesur bir poz verdi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

KAPAK 6

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Bri, çiçek desenli mini elbisesini spor ayakkabılarıyla kombinleyerek kameraların karşısına çekti. Fenomen isim paylaşımına kalp emojileri eklemeyi ihmal etmedi.

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