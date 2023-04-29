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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades ayna pozuyla sosyal medyayı salladı! İç çamaşırı giymediği tercih etmedi

29.04.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin ünlü yetişkin film yıldızları arasında gösterilen Lana Rhoades sektörden kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı. 16 milyonu aşkın sosyal medya takipçisiyle sık sık cesur gönderilerini paylaşan Rhoades yine ayna pozuyla sevenlerini büyüledi.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades ayna pozuyla sosyal medyayı salladı! İç çamaşırı giymediği tercih etmedi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanan eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, Instagram hesabının hikaye bölümünden ayna karşısında çekilen bir pozunu paylaştı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda iç çamaşırı kullanmayı tercih etmeyince sosyal medyanın gündemine yerleşti.

CESUR POZU OLAY YARATTI

lana rhoades

Göğüs uçlarının belli olduğu paylaşımında Rhoades kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Rhoades, krem rengi mini eteği ve kahverengi bluzuyla ayna karşısına çekti. Ayna karşısında selfie çektiği pozunu paylaşan Rhoades hayranlarının beğenisi kazandı.

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