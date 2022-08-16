Sosyal medya fenomeni Stella Andrews’un üçlü ilişki tiriafı herkesi şoke etti! “Üvey annemi sevgilime hediye ettim”

Sosyal medya kariyerine YouTube’da içerik üreterek başlayan Stella Andrews, eski üvey annesinin yetişkinlere özel bir sitede cesur paylaşımlarını gördüğünde radikal bir değişiklik için hamle yaptı. Eski üvey annesiyle birlikte sosyal medyadan paylaşım yapmaya başlayan Andrews, cinsellik itirafıyla ise tepkilerin odağına yerleşti.

“HEDİYE PAKETİNE SARDIM”

Eski üvey annesiyle her zamankinden daha iyi anlaştıklarını dile getiren 25 yaşındaki Stella Andrews, OnlyStans podcast'inde erkek arkadaşına Noel hediyesi olarak ilginç bir sürpriz yaptığını söyledi. Erkek arkadaşına unutamayacağı bir hediye vermek istediğini belirten Andrews, “Üvey annemi hediye paketine sardım ve üzerine kırmızı bir kurdela taktım. Böylece üvey annemi sevgilime hediye ettim. Bu herkesi şaşırtacak bir adımdı” dedi.



