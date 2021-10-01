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Sosyal medya fenomeni Victoria Garrick, sosyal medyanın güzellik tabularını alt üst etti

01.10.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın sevilen fenomenleri arasında gösterilen Victoria Garrick, birkaç saniye arayla çekilen iki fotoğrafını yan yana getirerek takipçilerine gerçeklik algısını yeniden sorgulattı. Sosyal medya aracılığıyla insanları kandırmanın çok kolay olduğunu belirten Garrick, “Doğru poz, açı ve ışık. Gerekenler bunlar” dedi.

Sosyal medya fenomeni Victoria Garrick, sosyal medyanın güzellik tabularını alt üst etti

Sosyal medya çoğunlukla kusursuz güzelliğin sergilendiği ve her kullanıcının en güzel anları hissettiği kareleri paylaştığı bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle fenomen ve ünlü isimlerin paylaşımları pek çok kullanıcının kendi bedenlerindeki kimi yönleri eleştirmesine neden oluyor. Sosyal medya fenomeni Victoria Garrick, kendisinin en doğal ve gerçekçi fotoğraflarını yayınlayarak takipçilerine ilham olmak için bir paylaşım yaptı. Kusursuz güzellik anlayışını yıkmak için bu adımı attığını belirten Garrick’in paylaşımı büyük beğeni topladı.

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“İNSANLARI KANDIRMAK ÇOK KOLAY”

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Beden pozitfiliği savunucusu olan ve sağlıklı yalam tarzıyla alakalı pek paylaşım yapan Garrick, birkaç saniye arayla çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaştı. Paylaşımı 339 bin beğeni topladı. Akıllıca poz vererek bedenlerin görüntüsünün manipüle edilebileceğini ifade eden Garrick, “Görüntülerin bizi nasıl aldatabileceğini göstermek için yan yana böyle paylaşımlar yapıyorum” dedi.

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Vücudun gün içinde bambaşka şekillerde görünebileceğini vurgulayan Garrick, “İnternetten özenle seçilmiş resimler arasında gezinmek, bedenlerimizin görünmesi için yalnızca tek bir yol olduğunu düşünmemizi sağlayabilir. Sadece soldaki fotoğrafları yayınlamış olsaydım, vücudumun her zaman böyle göründüğünü düşünerek uzaklaşabilirdiniz. Ama gerçek şu ki tüm vücutlar kıyafetler, açılar, filtre ve poza bağlı olarak tonlarca farklı şekilde görünebilir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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