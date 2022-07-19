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Sosyal medya fenomenin itirafı şaşkınlık yarattı! “Büyük göğüslere sahip olmak çok zor”

19.07.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Busty Malone olarak da bilinen Shirley Flynn isimli fenomen, büyük göğüslere sahip olmak için defalarca estetik ameliyat oldu. Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasında zor günler yaşadığını dile getiren Flynn, büyük göğüslere sahip olmanın zorluklarından söz etti.

Sosyal medya fenomenin itirafı şaşkınlık yarattı! “Büyük göğüslere sahip olmak çok zor”

İngiltere’de yaşayan sosyal medya fenomeni Shirley Flynn, 40 yaşına kadar dünyanın en büyük göğüslerine sahip olmak için sayısız kez bıçak altına yattı. Sosyal medyada göğüslerini paylaştığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Flynn, özellikle yaz aylarında beden ölçüleri nedeniyle zorlandığını itiraf etti.

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“YAPIŞ YAPIŞ OLUYOR”

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Yaz aylarında göğüsleri nedeniyle sıcak havalarda mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Flynn, “Yaz aylarında büyük göğüslere sahip olmak çok zor. Göğüslerim nedeniyle terlediğimde o ıslaklığı kapatamıyorum. Yapış yapış oluyor. Kıyafetlerim göğüslerime yapışıyor ve insanlar benimle ilgili olumsuz yorumlarda bulunuyor” dedi.

Kişisel hijyenine dikkat ettiğini ifade eden Flynn, “Sıcak havalarda bahçemde üstsüz ya da mümkün olduğunda az giyinerek güneşleniyorum. Bol bol soğuk duş alıyorum ve kokulu vücut spreyleri kullanıyorum. Kendimi temiz tutmaya özen gösteriyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik göğüs
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