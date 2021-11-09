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Sosyal medya fenomeninden şaşırtan estetik itirafı! “Umrumda değil”

09.11.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki moda ve güzellik fenomeni olan Gorgeous Pani, dış görüntüsünü ve fiziksel özelliklerini beğenmediği için estetik ameliyatlara yöneldiğini itiraf etti. Dolgu yaptırarak estetik operasyon sürecine başladığını söyleyen Pani, kendisini sosyal medyadan eleştirenlere sert cevap verdi.

Sosyal medya fenomeninden şaşırtan estetik itirafı! “Umrumda değil”

Instagram modeli, kendisine kaba mesajlar ve yorumlar gönderen sosyal medya kullanıcılarına günlük hayatından karelerle cevap veriyor. İran'da doğan ve şu sıralarda Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, ‘mrsgoodlifepani’ sayfasında 258.000 hayranıyla sık sık seksi fotoğraflar paylaşıyor. Sosyal medyada popüler olmasından sonra Pani, 2019 yılında kendi markasını oluşturdu. Tam zamanlı olarak sosyal medyadan para kazandığından söz eden Pani, özellikle estetik ameliyatları nedeniyle olumsuz yorumlar aldığını ve bu yorumlara alışmanın zor olduğunu ifade etti.

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“NEFRET EDİLMEYE ALIŞMAK EN ZORU”

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2014 yılında hobi olarak Instagram’da fotoğraflar paylaştığını vurgulayan Pani, “Bir yılın ardından o kadar çok işbirliği ve modelleme isteği aldım ki o zamandan beri Instagram benim tam zamanlı işim oldu. Kariyerim çok kazançlı, aksi takdirde güvenli ve iyi bir işten vazgeçmezdim. Yabancılar tarafından eleştirilmeye veya nefret edilmeye alışmanın zor kısmı. Yıllar sonra sosyal medyada olumsuzluklarla başa çıkmak hala o kadar kolay değil ama neyse ki nefretten çok sevgiyi yaşıyorum.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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