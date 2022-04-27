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Sosyal medya fenomeninden şaşırtan isyan! “Çok güzel olduğum için zorbalığa uğruyorum”

27.04.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan ve yaklaşık 62 bin sosyal medya takipçisi bulunan Juju Brazil isimli model fiziksel özelliklerinin hayatı boyunca iş bulmasını zorlaştırdığını söyleyerek herkesi şaşırttı. Sosyal medyadan yaptığı isyanda Brazil, “Çok güzel olduğum için zorbalığa uğruyorum” dedi.

Sosyal medya fenomeninden şaşırtan isyan! “Çok güzel olduğum için zorbalığa uğruyorum”

Yarışma programlarına katıldıktan sonra kısa sürede ünlenen ve binlerce sosyal medya takipçisine ulaşan Brazil, güzel olduğu için hayatı boyunca ciddiye alınmamasından isyan etti. Fiziksel özelliklerinin dikkat çekici olması nedeniyle sosyal medyada popülerleştiğini söyleyen Brazil, “Güzel olmanın ödenmesi gereken yüksek bir bedeli var. Popüler ve ünlü olmak her zaman istediğim bir şeydi. Ancak şimdi zorbalığa maruz kalıyorum” dedi.

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“BENİM HAKKIMDA ÖNYARGILARI VAR”

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Güzel olduğu için dikkat çektiğini aynı zamanda ise diğer insanların önyargılı düşüncelerine maruz kaldığını ifade eden Brazil, “Sadece güzel olduğum için benim hakkımda önyargıları var. Toplumsal olarak güzellik kalıplarına dair açık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Güzel olmak benim için her zaman bir sorun oldu ama şimdilerde kendime güveniyorum. Kötü yorumlara aldırış etmiyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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