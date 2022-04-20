Gerçek olmadığını düşünüyorlar! Sosyal medyadan isyan etti: Fazla güzelim

OnlyFans hesabı üzerinden aylık olarak seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak binlerce takipçiye ulaşan Alaw Haff, kullanıcıların kendisini şikayet etmesinden yorulduğunu dile getirdi. Haff, düzenli bir ilişkiye sahip olmak istemesine rağmen çoğunlukla erkeklerin kendisinden uzak durduğunu belirtti. Haff, “Erkekler benden bir şekilde çekiniyor. Çünkü fazla güzelim. Benim yanımda kendilerini kötü hissediyorlar” dedi.

“SİSTEMDEN ATILIYORUM”

Flört uygulamalarının kendisini kabul etmediğini ve bir şekilde sistemden çıkartıldığını ifade eden Haff, “Kişisel bilgilerimi doğru bir şekilde paylaşmama rağmen beni kabul etmiyorlar. Sürekli olarak fake olduğumu iddia ederek sistemden atılıyorum. Nedenini bir türlü anlayamadığım bir muamaleye maruz kalıyorum” diye konuştu.



