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Gerçek olmadığını düşünüyorlar! Sosyal medyadan isyan etti: Fazla güzelim

20.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’de yaşayan 24 yaşındaki Alaw Haff, OnlyFans’tan 44 bin sterlin (yakalşık 839 bin TL) kazanıyor. Sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunan Haff, insanların fotoğraflarının gerçek olduğuna inanmadığını söyledi. Özellikle flört uygulamalarını kullanırken diğer insanların kendisini sahte hesap olarak şikayet ettiğini ve devamlı olarak hesaplarının kapatıldığını söyledi.

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! Sosyal medyadan isyan etti: Fazla güzelim

OnlyFans hesabı üzerinden aylık olarak seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak binlerce takipçiye ulaşan Alaw Haff, kullanıcıların kendisini şikayet etmesinden yorulduğunu dile getirdi. Haff, düzenli bir ilişkiye sahip olmak istemesine rağmen çoğunlukla erkeklerin kendisinden uzak durduğunu belirtti. Haff, “Erkekler benden bir şekilde çekiniyor. Çünkü fazla güzelim. Benim yanımda kendilerini kötü hissediyorlar” dedi.

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“SİSTEMDEN ATILIYORUM”

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Flört uygulamalarının kendisini kabul etmediğini ve bir şekilde sistemden çıkartıldığını ifade eden Haff, “Kişisel bilgilerimi doğru bir şekilde paylaşmama rağmen beni kabul etmiyorlar. Sürekli olarak fake olduğumu iddia ederek sistemden atılıyorum. Nedenini bir türlü anlayamadığım bir muamaleye maruz kalıyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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