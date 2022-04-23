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Sosyal medya fenomeninden şoke eden itiraf! “Eşimin arkadaşlarımla cinsel ilişkiye girmesini izliyorum”

23.04.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaşadıkları açık ilişki sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Jessica ve Stephen Demarco çifti, kendilerini eleştirenlere aldırış etmeden özel hayatlarının detaylarını paylaşmaya devam ediyor. Özgür ruha sahip olduklarını ve birbirlerine özel bir bağla ile bağlandıklarını dile getiren Jessica, itirafıyla herkesi şaşırttı.

Sosyal medya fenomeninden şoke eden itiraf! “Eşimin arkadaşlarımla cinsel ilişkiye girmesini izliyorum”

Amerika Birlieşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Jessica ve Stephen Deamrco çifti ilişkileri sayesinde sosyal medyada binlerce takipçiye ulaştı. 30’lu yaşlarında olan ikili yaklaşık 13 yıldır beraber olduklarını ve açık ilişkileri sayesinde birbirlerine daha çok bağlandıklarını ifade etti. İlişkilerinin detaylarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlatan Jessica,çok aşklı yaşam tarzının bütün insanlara uygun olmadığını ancak yapabilenlerin dah mutlu olduklarını söyledi.

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“ONLARI İZLİYORUM”

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Çok eşliliğin kişilere özel alanlar tanıdığından söz eden Jessica, “Açık ilişki pek çok şekilde yaşanabilir. Bu sadece istediğiniz kişiyi sevmeye açık olmanız ve tüm mutluluğunuzu paylaşabilmenin önemini anlayabileceğiniz sürece mümkündür. Kendin olmak ve insanların seni olduğun gibi kabul etmesini sağlamak büyük bir özgürlük gibi hissediyorum. Bu bana özel alanlar tanıyor.” dedi.

İlişkilerinin başında her ikisinin de kıskançlık krizleri yaşadığından söz eden Jessica, “Başlangıçta her şeyi birlikte yapıyorduk. Çünkü kimsenin kendini dışlanmış ve kıskanç hissetmesini istemiyorduk. Bu şekilde kıskançlıktan kaçınmaya çalışıyorduk ama bir süre sonra duruma alıştık. Şimdi kız arkadaşlarımla beraber olmasını istiyorum ve onları izliyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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