Sosyal medya fenomenini valize koyup canlı canlı gömmüş!

Sosyal medya fenomeni Stefanie Pieper’in ölümü Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. 32 yaşındaki genç kadının, eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldüğü iddiası kamuoyunu sarsarken, ortaya çıkan detaylar olayın dehşetini katladı.

“MERDİVENDE BİRİ VAR”

Stefanie Pieper, geçen yıl 23 Kasım’da katıldığı Noel partisinden evine döndükten kısa süre sonra bir arkadaşına attığı mesajda “Merdivende biri var” ve “karanlık bir figür gördüm” ifadelerini kullandı. Bu mesajın, genç kadından gelen son mesaj olduğu öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİ İTİRAF ETTİ

Kısa süre sonra ortadan kaybolan Pieper’in cansız bedeni, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eski sevgilisi Patrick M.’nin, genç kadını boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği ve cesedin yerini polise gösterdiği belirtildi. Şüphelinin, cesedi bir valize koyarak Avusturya-Slovenya sınırına yakın bir ormana gömdüğü öğrenildi.

KAN DONDURAN DETAY

Olayla ilgili en korkunç iddia ise adli tıp raporuyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Stefanie Pieper’in boğularak öldürüldüğü ve yüzünde darp izleri bulunduğu tespit edildi. Ancak uzmanlar, ölümün tam olarak ne zaman gerçekleştiğini netleştiremedi.

Yetkililer, genç kadının valize konulduğu sırada hâlâ hayatta olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Bu durum, olayın seyrini daha da ürkütücü bir hale getirdi.

“NASIL YAPTIĞINI HATIRLAMIYOR”

Şüphelinin avukatı, müvekkilinin yaşananlardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ve nasıl yaptığını hatırlamadığını söyledi. Ayrıca, olay sırasında zanlının uyuşturucu etkisi altında olduğunu öne sürdü.

Slovenya’da yakalandıktan sonra Avusturya’ya iade edilen zanlı, şu anda tutuklu yargılanıyor. Olayla ilgili davanın bu yıl içinde görülmesi bekleniyor.