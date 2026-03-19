Sosyal medya fenomenini valize koyup canlı canlı gömmüş!

Sosyal medya fenomeni Stefanie Pieper’in ölümüyle ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Yetkililer, eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü öne sürülen genç kadının, darp edildikten sonra diri diri gömüldüğü şüphesi üzerinde durdu. Cinayetin detayları tüyler ürpertti.

Sosyal medya fenomenini valize koyup canlı canlı gömmüş!
Çiğdem Berfin Sevinç

Sosyal medya fenomeni Stefanie Pieper’in ölümü Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. 32 yaşındaki genç kadının, eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldüğü iddiası kamuoyunu sarsarken, ortaya çıkan detaylar olayın dehşetini katladı.

Sosyal medya fenomenini valize koyup canlı canlı gömmüş! 1

“MERDİVENDE BİRİ VAR”

Stefanie Pieper, geçen yıl 23 Kasım’da katıldığı Noel partisinden evine döndükten kısa süre sonra bir arkadaşına attığı mesajda “Merdivende biri var” ve “karanlık bir figür gördüm” ifadelerini kullandı. Bu mesajın, genç kadından gelen son mesaj olduğu öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİ İTİRAF ETTİ

Kısa süre sonra ortadan kaybolan Pieper’in cansız bedeni, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eski sevgilisi Patrick M.’nin, genç kadını boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği ve cesedin yerini polise gösterdiği belirtildi. Şüphelinin, cesedi bir valize koyarak Avusturya-Slovenya sınırına yakın bir ormana gömdüğü öğrenildi.

Sosyal medya fenomenini valize koyup canlı canlı gömmüş! 2

KAN DONDURAN DETAY

Olayla ilgili en korkunç iddia ise adli tıp raporuyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Stefanie Pieper’in boğularak öldürüldüğü ve yüzünde darp izleri bulunduğu tespit edildi. Ancak uzmanlar, ölümün tam olarak ne zaman gerçekleştiğini netleştiremedi.

Yetkililer, genç kadının valize konulduğu sırada hâlâ hayatta olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Bu durum, olayın seyrini daha da ürkütücü bir hale getirdi.

Sosyal medya fenomenini valize koyup canlı canlı gömmüş! 3

“NASIL YAPTIĞINI HATIRLAMIYOR”

Şüphelinin avukatı, müvekkilinin yaşananlardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ve nasıl yaptığını hatırlamadığını söyledi. Ayrıca, olay sırasında zanlının uyuşturucu etkisi altında olduğunu öne sürdü.

Slovenya’da yakalandıktan sonra Avusturya’ya iade edilen zanlı, şu anda tutuklu yargılanıyor. Olayla ilgili davanın bu yıl içinde görülmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü radyo efsanesi yemek yiyemediğini sandı, kanser çıktı!Ünlü radyo efsanesi yemek yiyemediğini sandı, kanser çıktı!
Ücretsiz temizlik yaparak milyoner oldu!Ücretsiz temizlik yaparak milyoner oldu!

Anahtar Kelimeler:
cinayet sosyal medya fenomen valiz eski sevgili
En Çok Okunan Trend Haberler
Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

