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Sosyal medya fenomeninin aşk itirafı olay oldu! “Dünyanın her yerindeki erkeklerle...”

08.04.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Olivia, gerçek aşkı bulabilmek için dünyanın her yerindeki erkeklerle bağlantı kurmaktan çekinmediğini dile getirdi. Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte flört uygulamalarının ikili ilişkilerde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Olivia, kadınların öncelikle kriterlerini belirlemeleri gerektiğini söyledi.

Sosyal medya fenomeninin aşk itirafı olay oldu! “Dünyanın her yerindeki erkeklerle...”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Olivia, aşk hayatına dair yaptığı açıklamalarla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Kendisini başarılı ve ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın olarak tanımlayan Olivia, aradığı ilişkiyi bulabilmek için dünyanın çeşitli bölgelerine seyahat ettiğini belirtti. Olivia, “Dünynaın her yerinden yeni insanlarla tanışmak heyecan verici oluyor ve aslında seçeneklerinizde artıyor. Ne istediğini bildiğinizde işlerin aslında daha kolay hale geldiğini göreceksiniz.” dedi.

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“İLİŞKİM KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE SONA ERDİ”

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Yaklaşık 10 yıldır uzun ilişki içinde olduğu erkek arkadaşının kendisini aldatmasıyla bereber büyük bir travma yaşadığını söyleyen Olivia, “İlişkim korkunç bir şekilde sona erdi.Benim için önemli olan şeylerden ödün vermediğimi bilerek insanlarla gerçekten bağlantı kuruyorum. Tam zamanlı çalışıyorum ve finansal olarak bağımsızım. Sadece kendi hayatını kuran başarılı bireylerin yanında keyif alıyorum” diye konuştu.

Maddi gücünün kendisine yeni imkanlar sağladığını ifade eden Olivia, “Flört uygulamaları aslında bir sapor salonunda, sokakta ya da bir kafede insanların birbiriyle tanışmasından farklı değil. Eğer ikiniz de birbirinizi seviyorsanız ve sınırlara saygı duyuyorsanız, o zaman daha fazlası olmaya uygun olup olmadığınızı zaman gösterecek. Katılmak istemediğim bir şeyi yapmaya hiç zorlanmadım ya da kimseyi zorlamadım” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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