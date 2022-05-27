Sosyal medya fenomeninin aşk itirafı olay yarattı! “Sadece bana takıntılı erkeklerden hoşlanıyorum”

Sosyal medyada modaya yönelik yaptığı paylaşımlarla kısa sürede popüler olmayı başaran Anastazia, 228 bin takipçisine aşk haytına yönelik ilginç bir açıklama yaptı. Kendisini bir prenses gibi hissettiğini ve ilişki yaşadığı kişinin de ona o şekilde davranması gerektiğini söyleyen Anastazia, “Hiçbir şey bana takıntılı olmayan bir adamdan daha hızlı ilgimi kaybetmeme neden olmaz. Sadece başlangıçta değil, ilişkinin her evrensinde bana takıntılı erkeklerden hoşlanıyorum” dedi.

“MUTLAK BİR PRENSES GİBİ”

İlişkilerin başında tüm erkeklerin ilgili olduğundan söz eden Anastazia, kendisinin herkese gösterilenden daha fazla ilgi beklediğini ifade etti. Kendisi her zaman mutlak bir prenses gibi hissetmek istediğini belirten Anastazia, “Takıntılı kalan kişileri seviyorum. Benim adıma bir dövme yaptırması ya da yorgun olduğumda makyajımı çıkartması, çantalarımı havaalanında taşıması... Bunlar benim için olması gereken kriterler. Mutlak bir prenses gibi muamele görmek benim için hayattaki en önemli durumlardan biri” diye konuştu.



