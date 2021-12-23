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Sosyal medya fenonemi, hemşire kıyafetiyle verdiği seksi pozlarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu

23.12.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Cris Galera, hemşire kostümü giyerek verdiği seksi pozlar nedeniyle eleştirildi. Takipçileri özellikle koronavirüs pandemisi sırasında mesleği cinselleştirdiği için onu eleştirdi.

Sosyal medya fenonemi, hemşire kıyafetiyle verdiği seksi pozlarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu

Kendisiyle evlenip boşanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sosyal medya fenomeni, salgın sırasında hemşireleri cinselleştirdiği için eleştirildi. Estetik ameliyatları için 100 bin dolar ( yaklaşık 1 milyon 153 bin TL) harcayan model, hemşire kıyafetiyle çekim yapmak için poz verdi. Galera’nın paylaşımı son iki yıldır koronavirüs pandemisi nedeniyle yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına saygısızlık olarak yorumlandı ve tepki çekti.

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“BENİM İÇİN TEMATİK BİR PROJE”

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Sosyal medyada 153 bin takipçisi bulunan Galera hakkında yapılan olumsuz yorumları ciddiye almadığını dile getirdi. Bir meslek grubunu hedef almadığını ve bunun saygısızlık olarak yorumlanmasını gereksiz bulduğunu belirten Galera, “Benim için önemli değil. Yaptığım tamamen tematik bir projeydi. Eleştiri yapılmasını daha çok seviyorum. Yaptığım her şeyin beğenilmesi beni mutsuz ediyor” dedi. Galera’nın paylaşımına takipçilerinin büyük bir bölümü “Pandemi döneminde olur mu?” diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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