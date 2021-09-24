Sosyal medya filtrelerine özendi! Binlerce lirasına mal oldu

Instagram modeli olan Carol Tozaki, güzellik filtrelerinin ve kusursuzluk algısının 13 bin sterlin (yaklaşık 157 bin TL) harcamasına neden olduğunu iddia ettikten sonra bir daha filtre kullanmayacağını açıkladı. Miss Sao Paulo Kıtalararası tacını kazanan çarpıcı Brezilyalı model, artık filtre kullanmayacağını ve bazı prosedürlerini tersine çevirdiğini söyledi. Bir süre sosyal medyaya ara verdikten sonra güzellik konusunda fikrini değiştirdiğini söyledi.

“UZAKLAŞMAK İYİ GELDİ”

Fenomenlik yaptığı dönemde özellikle filtrelere özendiğini dile getiren Tozaki, “Sosyal medyada yaptığım bir detokstan sonra gerçek oldum ve artık filtre kullanmak istemiyorum, gerçekte olduğumuz güzelliği yüceltmeliyiz. Benim gibi insanların da filtrelerin ne kadar zehirli olduğunu anlaması gerekiyor” dedi.

Carol, biriktirdiği parayı tatillerde prosedürlere harcamayı ve bunun yerine içeriğine yatırım yapmayı planlıyor.



