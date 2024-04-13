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    4. Sosyal medya İstanbul'da yaşayan liseli genci konuşuyor! "Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum"

    Sosyal medya İstanbul'da yaşayan liseli genci konuşuyor! "Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.04.2024 11:49
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    İstanbul'da Ramazan Bayramı nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olması İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. İstanbullular şehri gezmeye çıkarken lise öğrencisi Çağdaş Kelleci'nin "Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum. Baksana abla ya mükemmel" sözleri sosyal medyada gündem yarattı.

    Bayram tatilinde toplu taşımanın ücretsiz olmasıyla İstanbullu soluğu dışarıda aldı. İstanbul sokaklarında yoğunluk yaşanırken Now TV (Eski FOX TV) mikrofonlarına konuşan liseli bir gencin İstanbul'da doğup büyümesine rağmen ilk kez Eminönü'ne geldiğini söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

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    İstanbul'da doğup büyümesine rağmen denizi ilk kez bu kadar yakından gördüğünü ifade eden lise öğrencisi Kelleci, "Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum. Baksana abla ya mükemmel.Tarihi mekanlarımızı da gezdik çok hoşuma gitti. Kendi tarihimi öğrenmek çok güzel benim için. Biraz pahalı olduğu için anca gezebiliyoruz. Bizim mahalleden bir otobüs var 142-F. O normalde hiç dolu olmazdı. Bayram için herhalde aşırı doluydu. İlk defa onu bu kadar dolu gördüm." dedi.

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    Çağdaş Kelleci'nin inşaat işçisi babası ve annesi ücretsiz toplu taşıma fırsatıyla Eminönü'ne gelebildiklerini belirtirken aile sadece oğullarına balık ekmek alabildiklerini söyledi. Kendileri ise evden getirdikleri yiyecekleri tüketti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İstanbul Eminönü
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