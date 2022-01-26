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Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı

26.01.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da önceki gün başlayan yoğun kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Kara ve hava yolu ulaşımı adeta felç olurken, İstanbul Havalimanı'nda gün boyu uçuş yapılmadı. CHP Milletvekili Ali Öztunç'un paylaşımı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Öztunç'un paylaştığı görüntülerde, havalimanındaki insanların yerlerde ve bagaj bantlarında uyuduğu görüldü.

Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı

Megakent İstanbul'u esir alan kar yağışı, hayatın birçok noktasını olumsuz etkiledi. Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelen yoğun kar yağışı, kısa sürede tüm kenti esir alırken, adeta hayat da felç oldu. Başta TEM, D100 gibi anayollar kapanırken, hava ulaşımı da durdu.

Özellikle İstanbul Havalimanı çevresinde çok daha yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle saatlerce uçuş yapılamadı. Uçuşları iptal edilen yüzlerce insan havalimanında mahsur kalırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise çok sayıda yorum aldı.

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GÖRÜNTÜLERİ CHP'Lİ ÖZTUNÇ PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un Twitter'dan yaptığı paylaşım da sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntülerde, havalimanı içerisinde mahsur kalan onlarca insanın yerlerde ve bagaj bantlarında uyuduğu görüldü.

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Öte yandan dün de havalimanından gelen bazı görüntülerde mahsur kalan vatandaşların "Otel istiyoruz" diyerek protesto yaptığı görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
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