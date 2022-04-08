Sosyal medya kullanıcısı paylaşımıyla viral oldu! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

TikTok’ta ‘Ariananeverlikedyou’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ariana isimli genç kadın, 111 bini aşkın takipçisiyle sosyal medyanın popüler figürlerinden biri haline dönüştü. Polikistik Over Sendromu (PCOS) nedeniyle vücudunun büyük bir bölümünde aşırı tüylenme sorunu yaşayan Ariana, sosyal medyadan ‘pcos’ etiketini kullanarak çarpıcı bir paylaşım yaptı.

“KENDİMDEN ASLA UTANMAYACAĞIM”

Yeşil bikinisiyle kamera karşısına geçen Ariana, “Bir Latin olarak özellikle nefret ettiğim yerlerde aşırı kıllıyım. Kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa tıraş olmam gerekiyor. Ama kendimi böyle daha çok seviyorum. Kimseyi dinlemem” notunu ekledi.

Toplumsal normları reddederek kendisini güzel gördüğü şekilde hayatına devam edeceğini ifade eden Ariana, “Kendimden asla utanmayacağım ya da kendimi saklamak zorunda hissetmeyeceğim. İstediğim kadarını alırım ve buna benden başka kimse karar veremez” dedi.



