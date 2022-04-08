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Sosyal medya kullanıcısı paylaşımıyla viral oldu! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

08.04.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın her yerinde kadınlar istenmeyen tüylerini çeşitli yöntemler kullanarak alıyor. Ancak son yıllarda kadınların tamamen doğal görüntülerini kucaklayarak istenmeyen tüylerini almayı reddetmesi trend haline geldi. TikTok’tan yeşil bikinisiyle vücut hatlarını sergilediği bir paylaşım yapan Ariana isimli kullanıcı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya kullanıcısı paylaşımıyla viral oldu! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

TikTok’ta ‘Ariananeverlikedyou’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ariana isimli genç kadın, 111 bini aşkın takipçisiyle sosyal medyanın popüler figürlerinden biri haline dönüştü. Polikistik Over Sendromu (PCOS) nedeniyle vücudunun büyük bir bölümünde aşırı tüylenme sorunu yaşayan Ariana, sosyal medyadan ‘pcos’ etiketini kullanarak çarpıcı bir paylaşım yaptı.

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“KENDİMDEN ASLA UTANMAYACAĞIM”

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Yeşil bikinisiyle kamera karşısına geçen Ariana, “Bir Latin olarak özellikle nefret ettiğim yerlerde aşırı kıllıyım. Kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa tıraş olmam gerekiyor. Ama kendimi böyle daha çok seviyorum. Kimseyi dinlemem” notunu ekledi.

Toplumsal normları reddederek kendisini güzel gördüğü şekilde hayatına devam edeceğini ifade eden Ariana, “Kendimden asla utanmayacağım ya da kendimi saklamak zorunda hissetmeyeceğim. İstediğim kadarını alırım ve buna benden başka kimse karar veremez” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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