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Sosyal medya 'My Secret Terrius' dizisini konuşuyor! Koronavirüsü 2 yıl önce işlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

2018 yılında yayınlanan bir Güney Kore dizisinin 10. bölümünde günümüzde yaşanan ve binlerce kişinin canına mal olan koronavirüs salgınının bilinen tüm belirtilerini anlattığı sahne, sosyal medyada gündem konusu oldu.

2019 yılının sonunda Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Salgın nedeniyle birçok ülkede uçuşlar yasaklanırken uluslararası etkinlikler iptal edildi.

2018 yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius adlı yapımda koronavirüs kehaneti olduğu ortaya çıktı.

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MUTASYONA UĞRAMIŞ KORONAVİRÜSÜ

Dizinin 10. bölümündeki hastane sahnesinde koronavirüsün belirtilerinden, kuluçka süresine, hatta tedavisinin olmayışına kadar her şey bir bir anlatılmış.

Bunların yanı sıra dizide koronavirüs bir biyolojik silah olarak nitelendirilmiş. Dizide doktor, "Bu virüs, ölüm oranını %90'a çıkarmak için, üzerinde oynanmış, mutasyona uğramış koronavirüsü. Virüs 5 dakika içinde direkt akciğere saldırır, 2 ila 14 gün kuluçka süresi var. İnsan yapımı bir virüs..." diyor.

Dizide virüsün bir biyolojik silah olduğu ve herhangi bir aşısının olmadığı da söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
My Secret Terrius, koronavirüs, Güney Kore,

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