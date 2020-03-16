Sosyal medya 'My Secret Terrius' dizisini konuşuyor! Koronavirüsü 2 yıl önce işlemişler

2019 yılının sonunda Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Salgın nedeniyle birçok ülkede uçuşlar yasaklanırken uluslararası etkinlikler iptal edildi.

2018 yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius adlı yapımda koronavirüs kehaneti olduğu ortaya çıktı.

MUTASYONA UĞRAMIŞ KORONAVİRÜSÜ

Dizinin 10. bölümündeki hastane sahnesinde koronavirüsün belirtilerinden, kuluçka süresine, hatta tedavisinin olmayışına kadar her şey bir bir anlatılmış.

Bunların yanı sıra dizide koronavirüs bir biyolojik silah olarak nitelendirilmiş. Dizide doktor, "Bu virüs, ölüm oranını %90'a çıkarmak için, üzerinde oynanmış, mutasyona uğramış koronavirüsü. Virüs 5 dakika içinde direkt akciğere saldırır, 2 ila 14 gün kuluçka süresi var. İnsan yapımı bir virüs..." diyor.

Dizide virüsün bir biyolojik silah olduğu ve herhangi bir aşısının olmadığı da söyleniyor.



