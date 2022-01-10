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Sosyal medya onları konuşuyor! Mezarlık temalı düğün gerçekleştiren çift: Ölüm bizi ayırana kadar beraberiz

10.01.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ta yaşayan bir gelin ve damat düğünlerinin öncesinde alışılmışın dışında bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Bir mezarlıkta düğün fotoğraflarını çeken çiftin “Ölüm bizi ayrına kadar beraberiz” notuyla yaptıkları paylaşım sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Sosyal medya onları konuşuyor! Mezarlık temalı düğün gerçekleştiren çift: Ölüm bizi ayırana kadar beraberiz

32 yaşındaki Taylandlı grafik tasarımcı Nonts Kongchaw ve partneri cenaze temalı düğünlerinin öncesinde mezarlıkta fotoğraf çekimlerini tamamladı. Tabutun içinde poz veren çiftin paylaşımları kısa sürede sosyal medya popüler olmayı başardı. Çiftin geleneksel evlilik pozlarını bir mezarlıkta vermesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve fotoğraflara beğeni yağdı.

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YARATICILIKLARINI TEBRİK ETTİLER

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Nonts Kongshaw ve partneri çekimler sırasında klasik beyaz bir gelinlik ile gümüş rengi takım elbise seçti. Çiftin düğünlerinden öncesinde yaptıkları fotoğraf çekimi sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

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Kullanıcıların bir kısmı mezarlıkların saygı duyulması gereken bir yer olduğunu dile getirerek çifte kızdı. Diğer bir kısım ise fikrin yaratıcı olduğunu belirterek çalışmalarına devam etmemeleri konusunda teşvik eden yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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