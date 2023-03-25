Sosyal medya onları konuşuyor! Tefle “Dünyadan Uzak” şarkısını yeniden yorumladılar... Performansları gündem yarattı

Sosyal medyada son dönemde popüler olan Pinhani’nin “Dünyadan Uzak” şarkısını iki teyzenin kendilerine has yorumlarıyla söyledikleri anlar gündem yarattı. Ellerindeki teflerle şarkıyı seslendiren teyzelerin performansı kısa sürede beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü teyzelerin performansını beğenirken bazıları ise beğendiklerini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ortam çok güzel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Son zamanlarda izlediğim en pozitif şey olabilir” yorumunu yaptı.