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TikTokçu teyzeler sosyal medyayı salladı! Canlı yayın açıp ‘Evlenmeyin’ çağrısı yaptılar... “Babanızın evindeki rahatlığı bulamazsınız”

18.01.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan dört kadının TikTok üzerinden başlattığı canlı yayın sosyal medyada gündem yarattı. Gece 1’de canlı yayın açan teyzeler TikTok’ta gençlere ‘Evlenmeyin’ çağrısında bulundu. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Teyzelerin canlı yayın sırasında genç kızlara seslenerek, “Evlenmeyin babanızın evinde oturun” demesi eğlenceli anlar yaşattı.

Sosyal medyada ismi açıklanmayan dört teyzenin TikTok üzerinden yaptıkları canlı yayında genç kızlara seslenerek ‘Evlenmeyin’ çağrısı yaptığı anlar dikkatleri çekmeyi başardı. Gece 1’de canlı yayın açarak evlilik hakkında yaptıkları açıklamalarla eğlenceli anlar yaşayan teyzeler sosyal medyada viral olmayı başardı.

“EVLENİP NE YAPACAKSINIZ?”

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Teyzelerin TikTok’ta açtığı canlı yayına denk gelen kullanıcılar büyük bir şaşkınlık yaşarken kadınların evliliğe dair söyledikleri komik anlar yaşattı. Teyzeler canlı yayın sırasında genç kızlara seslenerek, “Evlenmeyin, babanızın evindeki rahatlığı hiçbir yerde bulamazsınız, Evlenip ne yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

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Teyzelerin yayın sırasında kullanıcılardan beğeni ve yayının paylaşılmasını istemesi dikkatlerden kaçmadı. Binlerce kişinin takip ettiği canlı yayın kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı teyzeleri paylaşarak, “İşte gerçekleri söyleyen teyzeler” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu teyzeler resmen feminizmi yeniden kuracak” yorumunu ekledi.

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