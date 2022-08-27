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Sosyal medya onu konuşuyor! Kameranın karşısına geçip bir anda iç çamaşırını çıkarttı

27.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek adı Melissa Viviane Jefferson olan 34 yaşındaki Lizzo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fiziksel görüntüsü nedeniyle sıklıkla baskılara maruz kalan ünlü şarkıcı iç çamaşırını tuhaf bir şekilde çıkarmayı seçtiği videosuyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sosyal medya onu konuşuyor! Kameranın karşısına geçip bir anda iç çamaşırını çıkarttı

34 yaşındaki müzik dünyasının sansasyonel ismi Lizzo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. İç çamaşırı markasının reklamını yapmak için sosyal medya hesabından bir gönderisini yayınlayan Lizzo, promosyonun yarısında kendi külodunu çıkartmadığını fark etti. Hayranlarının tepkisini çekmek istemeyen Lizzo, bu kez kameraların önünde iç çamaşırını çıkarttı.

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O ANLAR GÜNDEM OLDU

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Bacağını kaldırarak iç çamaşırını çıkartmaya çalışan Lizzo’yu, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ti’ye aldı. Diğer bir kısmı ise doğallığı için ünlü isme övgü dolu yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten böyle bir şeye gerek var mıydı?” diye sordu. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Senin özgüvenine ve doğallığına hayranım” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Lizzo
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