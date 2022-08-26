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'İngiltere'nin en dövmeli kadını' unvanının hakkını verdi! Vajinasına dövme yaptırdığı anları sosyal medyadan yayınladı

26.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya yaptırdığı dövmeleri sayesinde popüler olmayı başaran Becky Holt, İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak ün kazandı. Vücudunun büyük bir bölümü mürekkeplerle kaplı olan Holt son olarak vaijnasına bir dövme yaptırdı ve bu anları sosyal medyadan paylaştı. Kişisel videosu Instagram'daki hayranlarını şoke etti.

Sosyal medyada İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak tanımlanan 34 yaşındaki Becky Holt isimli bir kadın, vücudunun %95’ini mürekkeple kaplattı. Dövmeleri için yaklaşık 35 bin sterlin (yaklaşık 749 bin TL) ödeyen Holt, sınırları zorlayan bir paylaşım daha yaptı. Vajinasına dövme yaptırdığı anları yayınlayan Holt, dünyanın en dövmeli özel alanına sahip olduğunu iddia etti.

ACIDAN BAYILACAKTI

Bacaklarını açtığı ve dövme sanatçısının vajinasında tasarım yaptığı anları paylaşan Holt’un acı içinde yüzünü buruşturduğu görüldü. Acısını hafifletmek için derin nefesler alan Holt, vajinasına bir kurukafa dövmesi yaptırdı. Kısa sürede sosyal medyada popüler olan gönderisine Holt, “Zor bir iş ama birinin bunu yapması gerekiyor” notunu ekledi.

İŞTE DÖVMENİN YAPILDIĞI ANLAR

İŞTE DÖVMENİN YAPILDIĞI ANLAR
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dövme OnlyFans
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