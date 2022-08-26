'İngiltere'nin en dövmeli kadını' unvanının hakkını verdi! Vajinasına dövme yaptırdığı anları sosyal medyadan yayınladı

Sosyal medyada İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak tanımlanan 34 yaşındaki Becky Holt isimli bir kadın, vücudunun %95’ini mürekkeple kaplattı. Dövmeleri için yaklaşık 35 bin sterlin (yaklaşık 749 bin TL) ödeyen Holt, sınırları zorlayan bir paylaşım daha yaptı. Vajinasına dövme yaptırdığı anları yayınlayan Holt, dünyanın en dövmeli özel alanına sahip olduğunu iddia etti.